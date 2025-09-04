Устойчивую к радиации российскую телекамеру внесли в реестр промышленности

Она предназначена для применения на промышленных объектах ядерной энергетики, сообщили в пресс-службе НИИ телевидения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Радиационно-стойкую телевизионную камеру КТР-001, разработанную Санкт-Петербургским Научно-исследовательским институтом телевидения (НИИ телевидения), который входит в государственную корпорацию "Ростех", внесли в реестр российской промышленной продукции. Об этом сообщила пресс-служба НИИ телевидения.

"Радиационно-стойкая телевизионная камера КТР-001, предназначенная для применения на промышленных объектах ядерной энергетики <...> включена в реестр российской промышленной продукции, реестровый №10680480" - говорится в сообщении.

Камера КТР-001 позволяет контролировать сбор ядерного топлива, осматривать состояние корпусов и оборудования реакторов, наблюдать за технологическими операциями по перегрузке топлива в реакторе и бассейне выдержки, контролировать процессы при производстве ядерного топлива и при работе с радиоактивными отходами.

Камера состоит из двух частей: передающей и приемной, которые связаны кабельной линией длиною до 50 м. Первая, передающая часть, размещается в зоне радиации и повышенной температуры, вторая, приемная - в аппаратном помещении, где радиации и повышенной температуры нет. Камера обладает повышенной радиационной стойкостью и передает изображение высокого качества благодаря передающей трубке типа видикон. Камера управляется как с панели управления, так и с экрана монитора или дистанционно. Приемная часть может сохранять кадры и видеозаписи в памяти встроенного компьютера, позволяет управлять диафрагмой камеры, масштабировать и фокусировать ее объектив, управлять источником ее света.

Внесение продукта в реестр российской промышленности означает, что он официально признан отечественным и соответствует требованиям российского законодательства.