КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности совместно со специалистами института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана" Казанского ГАУ разработали высокочувствительный тест для выявления ботулизма типа B у животных. Новый метод позволяет обнаруживать заболевание даже при низкой концентрации возбудителя и отличается высокой специфичностью, что значительно ускорит постановку диагноза и начало лечения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ботулизм - это заболевание, которое поражает нервную систему животных. Возбудители болезни - бактерии, которые производят сильный яд. Этот яд нарушает работу нервов, которые управляют мышцами. В результате у животного развивается паралич, оно не может нормально двигаться и есть. Основным источником заражения является некачественный корм. Существует девять разновидностей ботулизма, которые ученые обозначают буквами от A до H. Тип B - один из самых распространенных среди сельскохозяйственных животных.

"Для создания теста ученые использовали эритроциты овец - красные клетки крови. Сначала их обработали формалином, чтобы сделать более стойкими для хранения. Затем клетки обработали танином - веществом, которое помогает лучше закреплять на них нужные компоненты. На заключительном этапе к клеткам прикрепили частицы инактивированных бактерий ботулизма типа B", - говорится в сообщении.

Готовый тест работает как биологический детектор. Когда в образце крови животного есть антитела против ботулизма типа B, они связываются с обработанными эритроцитами. Происходит видимая реакция - клетки склеиваются между собой. Если антител нет, склеивания не происходит. Результат можно увидеть невооруженным глазом.

"Каждый тип ботулотоксина нейтрализуется только соответствующим антитоксином. Поэтому так важно создавать точные диагностические методы для выявления конкретного вида возбудителя", - подчеркнул доктор ветеринарных наук, профессор Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана Азат Галиуллин.

Испытания показали, что тест эффективно выявляет целевой тип возбудителя даже при разведении образца до 1:256, при этом кросс-реактивность с другими типами ботулизма минимальна: реакция на тип A была в 32 раза слабее, на тип D - в 64 раза. Ложноположительных результатов зафиксировано не было.

Новый диагностикум планируется применять в ветеринарных лабораториях для исследований. Тест поможет ветеринарам точнее диагностировать ботулизм у сельскохозяйственных животных и выбирать правильное лечение, что снизит потери в животноводстве.