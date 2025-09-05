Разработанный метод в два раза эффективнее удаляет тяжелые металлы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Новгородские ученые разработали эффективный способ очистки сточных вод от вредных веществ. Разработанный метод очистки в два раза эффективнее удаляет тяжелые металлы, открывая путь к переработке более 90% токсичных отходов очистных сооружений и их использованию в сельском хозяйстве на территории любого региона страны, об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Одна из главных проблем очистки сточных вод в России заключается в том, что 90% образующихся осадков захораниваются на иловых площадках, площадь которых превышает 100 000 гектаров. Концентрация тяжелых металлов в осадках настолько большая, что они становятся непригодными для использования в качестве удобрений. Целью стал поиск наиболее эффективных реагентов для детоксикации осадков и извлечения из них тяжелых металлов", - сообщили в пресс-службе.

Сточные воды очищаются с помощью микроорганизмов, которые поглощают вредные вещества. В результате этот процесс концентрирует тяжелые металлы в образующемся осадке. Таким образом, в осадок попадает большая часть поступающих на станции загрязнителей. Это делает его опасным для окружающей среды и непригодным для дальнейшего использования.

Ход работы и результаты эксперимента

Исследование провели на материале с очистной станции Великого Новгорода. Ученые анализировали содержание нескольких видов тяжелых металлов. Анализ показал значительное превышение допустимых норм по большинству элементов. Превышение нормативов делает осадок запрещенным для применения в качестве удобрения.

Для очистки осадка специалисты протестировали различные вещества, способные извлекать металлы. Наилучший результат показали малорастворимые соли кальция. Эффективность метода подтвердили в лабораторных условиях при различных концентрациях реагентов. Наибольшая эффективность извлечения была достигнута при определенной дозировке. Введение солей кальция нарушает связь металлов с частицами осадка, что позволяет перевести вредные вещества в раствор и отделить их. Таким образом, очищенный твердый остаток становится безопасным. Эффективность очистки некоторыми солями кальция достигла более 60%.

После обработки новым методом содержание металлов в осадке не превышает нормы государственного стандарта. Это позволяет использовать переработанные осадки в качестве удобрений или для восстановления земель. Обзор технологии удалось сделать при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.