Животные погибли примерно 150 млн лет назад

МОСКВА, 5 сентября. Британские палеонтологи обнаружили во время раскопок на территории знаменитых зольнхофенских известняковых отложений на юге Германии останки двух детенышей птерозавров, которые погибли примерно 150 млн лет назад во время одного из мощных тропических штормов. Это первая находка, однозначно связывающая гибель детенышей этих существ с проявлениями непогоды, сообщила пресс-служба Университета Лестера.

"Мы столетиями верили в то, что та морская лагуна, которая располагалась в юрской эре на месте современного Зольнхофена, была густо заселена мелкими птерозаврами. Оказалось, что это было не совсем так - многие птерозавры на самом деле жили на других островах, а их останки оказались на дне лагуны после того, как они погибли во время штормов", - пояснил научный сотрудник Лестерского университета (Великобритания) Роберт Смит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Смит и его коллеги совершили это открытие при проведении раскопок на территории знаменитых отложений сланцев рядом с немецким городом Зольнхофен, где еще в XIX веке были найдены первые в истории отпечатки перьев и костей археоптерикса, а также птеродактилей и птерозавров, плеврозавров и различных рыб и беспозвоночных. Все эти существа, как в прошлом предполагали ученые, жили у берегов или в водах мелководной лагуны, которая в то время покрывала данный регион Европы.

Недавно британские палеонтологи натолкнулись на очень миниатюрные останки птеродактиля, принадлежавшие очень юной особи этих летающих рептилий. Их изучение неожиданно показало, что левая плечевая кость этого ящера были сломана, причем характер перелома указывал на то, что эта травма возникла в результате действия очень мощной "закручивающей" силы. Впоследствии ученые обнаружили еще одни отпечатки костей птеродактиля со схожей травмой, но уже на правом плече.

Подобные повреждения, как считают палеонтологи, возникли не в результате атак хищников или столкновений юных птеродактилей с препятствиями, а под действием мощных порывов ветра во время тропических штормов, когда птерозавр по каким-то причинам оказывался в зоне их действия. Перелом лишал юного ящера способности удерживать тело в воздухе, в результате чего он падал в воду и умирал, после чего его останки оказывались на дне лагуны. По всей видимости, взрослые птерозавры были лучше защищены от подобных травм, так как пока ученым не удалось найти следы подобных происшествий в Зольнхофене.

"Птерозавры обладали невероятно легкими и полыми костями, которые помогали им летать, но при этом крайне плохо сохраняются в отложениях мезозойской эры. Нам невероятно повезло, что останки этих детенышей птерозавров не только дожили до наших дней, но и также они сохранили в себе историю того, как погибли данные древние летающие существа", - подытожил Смит.

О птерозаврах

По представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными существами, освоившими полет. Эти крылатые ящеры предположительно возникли в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков млн лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров. История эволюции птерозавров, как и среда обитания их предков, пока вызывают массу споров среди палеонтологов.