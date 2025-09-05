У берегов Новой Гвинеи обнаружили подводное месторождение водорода

Запасы, предположительно, сформировались на больших глубинах внутри океанической мантии, отмечают океанологи из КНР

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Океанологи из КНР обнаружили у северо-восточных берегов Новой Гвинеи подводное месторождение водорода, чьи запасы, предположительно, сформировались на больших глубинах внутри океанической мантии. Открытие говорит о возможности коммерческой добычи этого газа в будущем, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.

"Результаты наших наблюдений указывают на то, что в глубинах литосферной мантии под океанами Земли формируются огромные запасы водорода. В будущем эксплуатация этих природных резервуаров данного газа может стать оправданной с экономической точки зрения", - заявила профессор Института океанологии КАН Сяо Юаньюань, чьи слова приводит пресс-служба штаб-квартиры КАН.

Ученые совершили это открытие при изучении подводного "Куньлуня" - огромного комплекса подводных гидротермальных источников, обнаруженного в 2024 году в 80 километрах к западу от желоба Муссау. Эта структура представляет собой набор из 20 огромных трубообразных выемок на дне моря диаметром в 0,5-2 км, четыре из которых были недавно изучены при помощи батискафа "Фэньдоучжэ".

Проведенные замеры и последующий анализ собранных проб воды указал на то, что выбросы гидротермальных источников содержат большие количества водорода. Он питает местные экосистемы и создает уникальную среду, похожую на то, как выглядела Земля на первых этапах эволюции жизни. Открытие побудило ученых изучить свойства и структуру пород, слагающих "Куньлунь", а также провести наблюдения за сейсмической активностью в окрестностях этих выбросов водорода.

Подводный источник водорода

Для этого ученые совершили погружения к двум "трубам", получившим имена Лаошан и Чжушан, и установили на их территории 20 сейсмометров, чьи замеры помогли океанологам раскрыть структуру недр "Куньлуня" и оценить количество вырабатываемого им водорода. Эти замеры показали, что под этими "трубами" и всем гидротермальным комплексом находится множество трещин, которые уходят на очень большую глубину.

Эти трещины, как предполагают ученые, в прошлом достигали глубинных слоев мантии, где взаимодействия между водой и минералами из класса перидотитов приводили к формированию большого количества водорода. Со временем содержащие его породы поднимаются к поверхности Земли, что иногда приводит к взрывному высвобождению газа и образованию многокилометровых выемок, подобных Лаошану и Чжушану.

Как показывают расчеты океанологов, в процессе образования столь крупных подводных структур было израсходовано примерно 12 миллиардов тонн водорода, что говорит о наличии огромных запасов газа под "Куньлунем". В перспективе их можно использовать для дешевой добычи этого "зеленого" источника энергии, если это будет возможно с точки зрения безопасности и технической осуществимости подобных проектов, подытожили исследователи.