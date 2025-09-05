Как отметил и.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов, площадка должна стать мостом между мегасайенс-проектами мирового уровня и подрастающим поколением, центром притяжения для будущих ученых и точкой роста для подготовки высококвалифицированных кадров российской науки

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Научно-образовательную площадку "Экспериментариум" для углубленного изучения студентами и школьниками астрофизики открыли в Кабардино-Балкарском госуниверситете имени Х. М. Бербекова (КБГУ) в Нальчике, сообщили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

"Экспериментариум" - научно-образовательная площадка на базе совместной лаборатории КБГУ и Института ядерных исследований РАН "Астрофизика и физика космических лучей". Центр будет знакомить школьников, студентов и всех интересующихся с передовыми исследованиями в области астрофизики. "Экспериментариум" - важный шаг в интеграции науки и образования в регионе. Площадка должна стать мостом между мегасайенс-проектами мирового уровня и подрастающим поколением, центром притяжения для будущих ученых и точкой роста для подготовки высококвалифицированных кадров российской науки", - отметил на официальном открытии и.о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.

В качестве почетных гостей на открытии присутствовали Герой Социалистического Труда, академик РАН Михаил Залиханов, заместитель директора лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Дмитрий Наумов, заместитель директора Института ядерных исследований РАН Григорий Рубцов.

Крупнейший вуз региона стал ассоциированным членом международной коллаборации Baikal-GVD - одного из ключевых международных проектов в области нейтринной астрофизики. Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и ОИЯИ в Дубне. Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из девяти исследовательских центров России, Чехии, Словакии и Казахстана.

"Важным направлением станет лекционно-экскурсионная деятельность с целью популяризации научных знаний для широкой аудитории, в том числе школьников и студентов. Студенты и аспиранты КБГУ смогут участвовать в обработке данных, полученных с телескопа Baikal-GVD, и стать частью глобального научного проекта", - рассказал старший научный сотрудник совместной лаборатории КБГУ и Института ядерных исследований РАН "Астрофизика и физика космических лучей", кандидат физико-математических наук Зейтун Ахматов.

Отмечается, что на новой площадке вуза появятся наглядные экспонаты, интерактивные модели познавательных материалов. Центральными элементами экспозиции станут материалы об уникальных установках Байкальской и Баксанской нейтринных обсерваторий.