МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полная теневая фаза лунного затмения 7 сентября составит 1 час 22 минуты - столько времени спутник Земли будет скрыт в ее тени. Верхний край диска Луны потемнеет и может приобрести красноватый оттенок, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Во время затмения 7 сентября Луна пробудет в тени Земли с 20:31 мск до 21:53 мск", - сообщили астрономы.

Общая продолжительность затмения с частными фазами составит 3,5 часа. Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск. Явление будет видно в любой точке России, везде, где Луна будет находиться над горизонтом, а также в Антарктиде, Азии, Африке, Океании и Европе.

Лунный диск пройдет через южную часть земной тени. При этом потемнеет его верхних край. Обычно во время полных затмений Луна приобретает красноватый оттенок, напомнили в планетарии.

Полная Луна будет располагаться в созвездии Водолей.