Советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ также считает, что привычное образование станет ненужным для нового поколения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков призвал задуматься о будущем, в котором деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий и сместить роль человека.

"Искусственный интеллект делает человека лишним. Искусственные утробы заменят беременность. В течение 40 лет деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий. И тут надо подумать, а нам такое будущее нужно?" - спросил он.

Кобяков также считает, что привычное образование станет ненужным для нового поколения, и разрыв в интеллекте между человеком и ИИ будет расти.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.