МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Изменение климата приводит к тому, что обитающие в тайге звери и птицы начали осваивать тундру полуострова Таймыр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"Такие таежные виды хищных млекопитающих, как бурый медведь, соболь, выдра, норка, рысь, начали более активно осваивать таймырскую тундру. На северо-западе плато Путорана в предгорных участках нередкой стала обыкновенная кутора (крупнейшая землеройка Европы - прим. ТАСС), которая раньше здесь встречалась достаточно редко", - заявил заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в высоких широтах на Таймыре стали чаще гнездиться виды птиц, северная граница гнездовых ареалов которых была расположена значительно южнее. Так, наиболее существенным изменением в статусе пребывания видов стало гнездование малого лебедя и шилохвости.

"Кроме того, очевидно, что закрепились на гнездовании щеголь, американский бекасовидный веретенник, гольцовый конек, пеночка-весничка, ранее размножавшиеся нерегулярно. Можно наблюдать продвижение заметного числа видов птиц в северном или северо-западном направлении. Нередки стали залеты на север Таймыра на широту 76 градусов деревенской ласточки, 73-74 градусов - серого журавля, 72 градусов - серой цапли, 70-71 градуса - серого сорокопута и многих других видов", - рассказал ученый.

Также, по наблюдениям сотрудников заповедника, некоторые южно- и среднетаежные виды сосудистых растений в настоящее время стали встречаться далеко к северу от мест самых северных находок, сделанных ранее, - в северной тайге плато Путорана. К примеру, в 2023 году в заповеднике "Путоранский" была найдена популяция архидеи - Калипсо луковичная. Это пока самая северная находка этого вида в Евразии, вероятно, и в мире.

Ранее сообщалось, что в связи с изменением климата в Норильске запущена система фонового мониторинга вечной мерзлоты (11 полигонов и 26 скважин, расположенных в природных ландшафтах) и геотехнического мониторинга зданий и сооружений компании (около тысячи объектов, из которых системой постоянного автоматизированного мониторинга оборудовано 222 объекта, а по остальным данные вносятся в ручном режиме). Создан единый диспетчерский центр, который в реальном времени может наблюдать за состоянием показаний датчиков для обеспечения безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры компании. По данным компании "Норильский никель", в настоящее время установлено 590 термометрических кос, 1 234 инклинометров, 49 средств измерений температуры и влажности воздуха в подполье, 29 акселерометров, 154 тензометров, 2 пьезометра.