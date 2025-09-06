Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 4 сентября близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле в эти выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В четверг, 4 сентября, примерно в 22 часа 15 минут по московскому времени, близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы, который может оказать воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября", - написал он.

По словам синоптика, выброс может наложиться на "ожидаемый поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, расположенной на удачной позиции" для попадания его на планету. Уточняется, что из-за этого в выходные прогнозируются возмущения геомагнитного поля, временами достигающие уровня слабых магнитных бурь класса G1.