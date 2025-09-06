В рамках фестиваля состоится мероприятие проекта "Наука 0+", который в 2025 году отмечает свое 20-летие и проходит под темой "Твоя квантовая реальность"

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Важнейшее научно-популярное событие Белоруссии в 2025 году - Фестиваль науки - проходит на площадке Центрального ботанического сада Национальной академии наук республики. Мероприятие проводится в рамках масштабного международного проекта Открытая неделя науки стран БРИКС+.

По данным организаторов, в рамках фестиваля состоятся мероприятия проекта "Наука 0+", который в 2025 году отмечает свое 20-летие и проходит под темой "Твоя квантовая реальность", соответствуя объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Как отмечали в дирекции фестиваля, участники смогут увидеть квантовый телефон, управлять роверами, поработать с макетами человеческих органов, познакомиться с основами нейронауки, выделить ДНК, изучить древние растения под микроскопом и многое другое.

Открытая неделя науки стран БРИКС+ пройдет в белорусской столице с 6 по 13 сентября. Инициатива призвана сформировать профессиональное сообщество научных коммуникаторов и популяризаторов науки из разных стран.

В Минске в дни Недели науки также будет организована международная просветительская акция "Ученые - в школы", в рамках которой ученые России и Белоруссии выступят перед учащимися с лекциями о последних достижениях науки.

