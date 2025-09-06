Степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Возмущение геомагнитного поля началось на Земле 6 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

"Событие происходит на фоне повышенной геомагнитной активности, начавшей расти еще утром в результате действия очередной ожидавшейся корональной дыры, а также в результате менее ожидавшегося прилета небольшого выброса плазмы от пары слабых вспышек 4 сентября", - отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Уточняется, что геомагнитный фон останется повышенным в течение сегодняшнего и завтрашнего дней. "В этот период возможны локальные усиления в виде бурь уровня G1-G2. К утру понедельника магнитосфера вернется в спокойное состояние", - говорится в сообщении.