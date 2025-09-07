Стенд работает как комплексная система измерений и контроля

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Передовой инженерной школы Московского авиационного института (МАИ) создали стенды для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Стенд работает как комплексная система измерений и контроля. Данные с датчиков записываются в реальном времени через систему сбора данных. На стендах могут быть измерены как механические параметры - частота вращения, тяга, так и электрические - токи и напряжения на всех элементах. Это позволяет получить большой объем данных, провести глубокий анализ характеристик и внести корректировки в расчетные модели", - заявил начальник лаборатории "Гибридные и электрические силовые установки" МАИ Николай Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

В отличие от существующих стендов данный проект обеспечивает комплексное тестирование как отдельных компонентов установки (например, электродвигателя и регулятора), так и системы в целом, включая движитель, то есть воздушный винт.

В настоящее время разработка стендов завершена, они запущены в интересах индустриальных заказчиков. При этом продолжается работа по их модернизации. В том числе рассматривается интеграция стендов с аэродинамической трубой для создания максимально реалистичных условий испытаний.

Электрические силовые установки - важнейшие компоненты большинства производимых сегодня беспилотных авиационных систем. Создание новых установок всегда требует проверки их характеристик в ходе экспериментов. При этом условия должны быть максимально приближены к эксплуатационным.