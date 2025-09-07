Telegraph: в Австралии у летучих лисиц обнаружили ранее неизвестный вирус

Солт-Галли является родственным для вирусов Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения считает "приоритетными патогенами"

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. У летучих лисиц в Австралии обнаружили новый патоген, получивший название Солт-Галли. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По ее информации, признаков распространения вируса на человека пока не было выявлено. Тем не менее, Солт-Галли является родственным для вирусов Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "приоритетными патогенами".

Вирус был обнаружен в сельском районе Квинсленда, в том же регионе, где когда-то распространился вирус Хендра, пишет The Telegraph.

Согласно заявлению исследователей из Национального научного агентства Австралии, которое приводит газета, "невозможно на данный момент предсказать, приведет ли вирус к вспышкам заболевания у человека в будущем, но в настоящее время причин для беспокойства нет".

"Вирус Солт-Галли - еще один пример того, что летучие мыши являются резервуаром множества неизвестных вирусов", - заявил The Telegraph профессор Линьфа Ван, преподаватель программы по новым инфекционным заболеваниям в медицинской школе в Сингапуре.

Открытие вируса Солт-Галли важно для лучшего понимания вирусов, циркулирующих в дикой природе, отмечает газета.