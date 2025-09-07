Пассажиры смогут увидеть пик метеорного потока без помех, которые на земле обычно вызывает облачность, рассказал идеолог проекта Astro Night, астроном Станислав Короткий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спецрейс Astro Night для наблюдения астрономических явлений планируется провести в декабре этого года. Пассажиры смогут увидеть пик метеорного потока Геминиды без помех, которые на земле обычно вызывает облачность, рассказал ТАСС идеолог проекта Astro Night, астроном Станислав Короткий.

Вечером 7 сентября прошел спецрейс Astro Night для наблюдения лунного затмения - четыре самолета (в том числе борт Роскосмоса) вылетели из московского аэропорта Внуково в 19:30 мск и взяли курс на Северный Урал, развернулись над Северным полярным кругом и отправились назад в аэропорт. За четыре часа полета пассажиры стали свидетелями всех фаз полного затмения Луны.

"Мы ориентируемся в середине декабря [провести аналогичный рейс] на метеорный поток Геминиды", - сказал Короткий. Он также сообщил о планах совершить полет для наблюдения солнечного затмения, намеченного на лето-осень 2026 года.

Короткий подчеркнул, что в рамках декабрьского рейса будет высокая вероятность наблюдения северного сияния. "Там уже будет больше шансов, потому что это будет середина ночи, и более северный район", - сказал астроном.

Наблюдение северного сияния ожидалось и в рамках воскресного спецрейса, но геомагнитного возмущения было недостаточно для формирования авроры.