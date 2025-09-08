Проект "Многоязычие в дискурсивном пространстве российского университета" призван превратить языковое разнообразие из абстрактной концепции в работающий инструмент академического успеха", сообщили в пресс-службе вуза

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. РТУ МИРЭА запускает масштабное социолингвистическое исследование, которое позволит изучить влияние общения на разных языках на когнитивные процессы студентов. Выводы помогут усовершенствовать образовательные программы для более эффективного обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением учредить День языков народов России, который предлагается отмечать ежегодно 8 сентября - в день рождения поэта Расула Гамзатова. Администрация президента РФ вместе с правительством должна подготовить до октября соответствующий указ.

"Главный вывод, который предстоит обосновать, заключается в том, что многоязычие кардинально меняет когнитивные процессы и открывает новые возможности для образования. Это исследование крайне важно, так как оно впервые даст комплексный ответ на вопрос о том, как языковое разнообразие может стать двигателем научного и академического прогресса в современном университете. Проект "Многоязычие в дискурсивном пространстве российского университета" призван превратить языковое разнообразие из абстрактной концепции в работающий инструмент академического успеха", - сказали ТАСС в университете.

По мнению авторов, современный вуз можно считать мини-моделью многонационального общества. В рамках научного проекта они будут не только изучать то, как студенты и преподаватели общаются, но и влияние разных языков на внутренние мыслительные процессы студентов, представляющих страны СНГ и дальнего зарубежья. Участниками анкетирования и глубинных интервью также станут многоязычные преподаватели.

"Многоязычие - это реальность современного университета, и понимание механизмов его функционирования критически важно для повышения качества образования", - подчеркивает директор Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Андрей Дементьев.

Ожидается, что выводы авторов станут основой для разработки конкретных рекомендаций по созданию инклюзивной языковой среды, эффективных образовательных программ и методик.