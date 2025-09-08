Секвенирование ДНК из костных остатков сможет показать, предками каких современных народов были люди, жившие на берегах Лены в тот период

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Археологи Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) (АНИЦ РС (Я) обнаружили уникальный древний могильник каменного века возрастом около 5,5 тыс. лет в Хангаласском улусе региона. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Полевой археологический сезон 2025 года принес якутским археологам немало интересных событий. Одним из таких событий стало открытие и исследование уникального древнего могильника каменного века возрастом около 5,5 тыс. лет в Хангаласском улусе, на территории 4-го Мальжагарского наслега, в местности Ой-Муран", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ученые, череп человека, который лошади выбили копытами из осыпающегося берегового обрыва Лены, обнаружил местный житель, известный краевед Александр Филиппов. "Для установления историко-культурной ценности обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, и спасения его для науки от дальнейшего разрушения, приказом Управления Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия была создана рабочая комиссия, в состав которой, помимо сотрудников управления, вошли археологи АНИЦ РС (Я) и Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера Института археологии и этнографии СО РАН под руководством кандидата исторических наук Виктора Михайловича Дьяконова и Елены Николаевны Соловьевой", - рассказали в центре.

О погребении

Проведенные летом 2025 года раскопки показали наличие парного погребения людей, живших в Якутии в конце каменного века, в период неолита. "Вдоль берегового обрыва головой вверх по течению Лены лежал скелет взрослого человека, рядом с которым были уложены расчлененные останки второго индивидуума, судя по костям, предположительно подростка. Оба скелета сопровождались богатым погребальным инвентарем. На каждый из них были уложены сложные луки, деревянные кибити, которые не сохранились, но они были прослежены по наличию древесного тлена и наличию большого количества костяных обкладок, часть из которых имели резной орнамент", - рассказали археологи.

Ученые уточнили, что костяки были буквально усеяны каменными наконечниками стрел различных типов, аналогии которым имеются как в культурах раннего, так и позднего этапов неолита. "Особенно уникально наличие большой серии кремневых, сланцевых и халцедоновых черешковых наконечников стрел, которых в Центральной Якутии до этого находили лишь единично. Также у каждого погребенного были найдены составные ножи, рукоятки которых были выполнены из кости, а вставные лезвия - из кремня. Костяная основа ножа, который был найден у расчлененного костяка, имела резной орнамент в виде прочерченной линии", - сообщили в АНИЦ.

Что находилось в погребении

По словам археологов, у взрослого погребенного в районе пояса был найден предположительно костяной кинжал с отверстием на рукояти, вложенный в чехол с костяными обкладками. Рядом с ним была целая серия великолепно отретушированных кремневых ножей или вкладышевых лезвий. Кроме того, в могилу были уложены каменный скребок, резец на пластине и несколько каменных отщепов.

Ранее в Кердюгенском погребении ымыяхтахской культуры позднего неолита (III-II тысячелетия до нашей эры), найденном археологами СВФУ в Чурапчинском улусе, также были найдены останки второго костяка, в беспорядке уложенные в районе ноги погребенного воина, накрытого щитом из костяных пластин.

"Пока точно не выяснено, специально ли был расчленен второй костяк в Ой-Муранском погребении или это было вторичное погребение останков умершего человека вместе со своим соплеменником. В погребение были уложены туловище без головы, а также вперемешку кости рук и ног, фрагменты основания черепа и другие кости. Костяки погребенных должен осмотреть эксперт-криминалист, чтобы выявить пол и возраст погребенных, а также установить характер отделения головы от тела второго индивидуума. В перспективе археологи планируют предоставить специалистам-антропологам возможность полноценно исследовать останки, чтобы определить их расовый тип, внешний облик, восстановить в общих чертах их диету и образ жизни", - добавили археологи.

Секвенирование ДНК из костных остатков может показать, предками каких современных народов были люди, жившие на берегах Лены в столь отдаленный период.

Как отметили в АНИЦ, по фрагменту кости из Ой-Муранского парного погребения методом ускорительной масс-спектрометрии в Новосибирске получена радиоуглеродная дата, относящаяся к середине IV тысячелетия до нашей эры. "В погребении были найдены углистые прослойки и истлевшая береста. По углю исследователи планируют получить дополнительные радиоуглеродные даты. Судя по каменному инвентарю, а также особенностям погребального ритуала, захоронение может относиться к позднего неолиту, но наличие иволистных наконечников стрел и радиоуглеродное определение возраста кости человека указывают на его более ранний возраст, который может соответствовать сыалахской культуре раннего неолита V- середины IV тысячелетий до нашей эры или же белькачинской культуре среднего неолита конца V-III тысячелетий до нашей эры", - пояснили ученые.

В процессе раскопок выяснилось, что рядом с парным погребением, чуть выше по склону террасы, расположено еще одно погребение, раскопки которого были продолжены в сентябре 2025 года той же экспедицией. Как выяснили специалисты-археологи, вернувшиеся на днях с раскопок, второе погребение представлено захоронением черепа, предположительно принадлежавшего женщине, в сопровождении лука с костяными накладками, идентичными обнаруженным в первом погребении, что свидетельствует о синхронности погребений и принадлежности их к одной археологической культуре. "Таким образом, в местности Ой-Муран обнаружено не единичное погребение, а уникальный неолитический могильник, который представляет большой интерес для археологов, антропологов, палеопатологов, палеогенетиков, историков и др.

Работа над этой уникальной находкой продолжается, а дальнейшие исследования помогут пролить свет на древнюю историю Ленского края и приоткрыть окно в удивительный мир наших далеких предков. О предварительных результатах своих исследований и дальнейших планах по изучению Ой-Муранского неолитического могильника археологи рассказали на встрече с учащимися и учителями средней школы в селе Едяй, расположенном недалеко от выявленного памятника археологии. В будущем возможна научная коллаборация ученых и школьников в процессе изучения Ой-Муранского могильника и других археологических памятников на территории 4-го Мальжагарского наслега", - рассказали в АНИЦ.