Из синтетического газа, образованного рисовой соломой, также возможно получить особое стекло

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) разработали альтернативные методы утилизации рисовой соломы, исключающие ее сжигание и позволяющие перерабатывать отходы в полезные продукты. Идея озвучена во время круглого стола "Проблемы экологии Краснодара и пути их решения", доктором технических наук, профессором и руководителем Государственного инжинирингового центра "Высокие технологии и продовольственная безопасность" КубГТУ Асланом Шаззо.

"Мы не сжигаем, а газифицируем остатки растений, ту же подсолнечную лузгу, получая синтетический газ. Синтетический газ - это некая составляющая, где есть горючие компоненты. Они должны быть получены в определенных условиях, в определенных аппаратах. При температурах порядка 500 градусов он уходит в котел утилизатора, где поджигается, образуя низкотемпературную плазму, подходящую для выработки тепла и термохимических процессов на производствах", - отметил профессор.

По его словам, из синтетического газа, образованного рисовой соломой, также возможно получение особого стекла, так как в соломе содержится диоксид кремния. Однако, для этого процесса необходима температура выше 500 градусов при переработке. Шаззо подчеркнул, что подобным образом перерабатывается лузга и остатки подсолнечника, впоследствии стекло из этого растения отправляется на агропромышленные предприятия.

Участники круглого стола обсудили также биологические методы переработки рисовой соломы с помощью специальных бактерий, что позволяет превращать ее в ценное удобрение для полей. Для этого в соломе и рисовой лузге необходимо разрушить лигниновые связи - химические связи в растительных волокнах, которые можно разрушать для переработки биомассы. Это возможно с помощью измельчения остатков растений и последующей их обработки особыми бактериями.

По данным экспертов, при сжигании соломы в открытых полях образуется до 20% токсичных соединений от общей массы. При ежегодном объеме в 1 млн тонн это 200 тыс. тонн опасных веществ.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев в ходе круглого стола подчеркнул необходимость жесткого запрета на сжигание соломы: "Наши предложения такие: надо жестко запретить сжигание рисовой соломы. Одновременно работаем с учеными над разработкой российских способов переработки этих отходов".

Ранее Гусев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой сообщить о сроках принятия постановления правительства РФ о запрете сжигания рисовой стерни. По его словам, проблема загрязнения воздуха продуктами горения рисовой соломы ежегодно обостряется в осенний период в Краснодарском крае, вызывая серьезные опасения экологов и медицинских работников, поскольку при сжигании происходит выделение опасных для здоровья человека химических и органических соединений.