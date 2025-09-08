В РФ разработали систему ИИ, которая уменьшает время проверки исходного кода

Скорость процесса увеличивается в пять-шесть раз без потери качества

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские ученые разработали основанную на базе ИИ методику автоматизации тестирования и контроля качества программных продуктов, которая в среднем сокращает время проверки кода в пять-шесть раз без потери качества. Разработанный исследователями подход уже прошел апробацию на цифровой инфраструктуре крупного российского банка, сообщает Исследовательский центр Т-Технологий во Владивостоке.

"Метод совместим с любым языком программирования и не требует уникальной настройки под каждый проект. Принцип его работы сравним с фильтрацией почты: если письма с определенного адреса часто оказывались спамом, почтовая система проверит их в первую очередь, не тратя время на просмотр всей переписки. Так же и с тестами: система прогнозирует, какие из них с наибольшей вероятностью обнаружат ошибки при новых изменениях, опираясь на опыт прошлых сбоев", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, многие крупные производители ПО выпускают новое программное обеспечение непрерывно для обеспечения лучшей безопасности и функциональности. При этом тестирование каждой новой версии становится все более ресурсоемким и затратным - на проверку уходят десятки часов и тратится мощность сотен серверов, что заставляет ученых и IT-инженеров искать способы ускорения этого процесса.

Специалисты во Владивостоке разработали подход, который позволяет в несколько раз ускорить данный процесс при помощи использования системы искусственного интеллекта. Она анализирует исходный код ПО, выявляет ключевые изменения в нем и подбирает такие тесты, которые позволяют выявить более 95% возможных ошибок, которые могут появиться из-за модификаций кода.

Как отмечают исследователи, главный плюс и новизна созданного ими подхода заключается в том, что он позволяет отказаться от дорогостоящих сопоставлений старого и нового исходного кода. Вместо этого система ИИ анализирует, кем и какие именно файлы в коде менялись, сколько раз это происходило, как часто эти изменения приводили к ошибкам, после чего подбирает набор тестов с учетом прошлой истории сбоев.

Проведенные учеными тесты на инфраструктуре одного из крупных российских банков показали, что новый подход позволяет в среднем сократить время работы всей тестовой системы в пять-шесть раз, и при этом он эффективно работает даже при крайне больших и "разветвленных" кодовых базах. Исходный код нового подхода для ведения тестирования был опубликован в открытом виде, благодаря чему им смогут воспользоваться любые желающие, подытожили исследователи.