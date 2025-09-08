Расчеты показали, что подходящий набор подобных сенсоров включает семь отдельных чувствительных элементов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Исследователи из России и Великобритании разработали математическую модель памяти и просчитали с ее помощью оптимальное число органов чувств для живых существ, а также роботов и систем искусственного интеллекта. Расчеты указали, что оптимальный набор подобных сенсоров включает не пять, а семь отдельных чувств, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Похоже, что число удерживаемых в памяти отдельных концепций максимально в том случае, если каждой из них отвечает семь, а не пять или, скажем, восемь признаков. Применительно к человеческим органам чувств наш вывод не стоит воспринимать слишком серьезно, однако в робототехнике и теории искусственного интеллекта он может быть полезен", - заявил профессор Центра искусственного интеллекта "Сколтеха" Николай Бриллиантов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, их давно интересует, как устроены базовые единицы памяти человека и других живых существ, так называемые энграммы, и какие отделы и регионы мозга отвечают за их воспроизведение. Традиционно считается, что энграммы содержат некий идеальный абстрактный объект, характеризуемый рядом признаков. К примеру, понятие "банан" связано с визуальным образом, запахом, вкусом данного плода и прочей информацией о его свойствах, полученной из органов чувств.

Специалистов давно волнует вопрос, как формируются и меняются энграммы, в том числе в результате воздействий стимулов из внешнего мира, что важно для изучения механизмов обучения и забывания информации и концепций. Для изучения этих процессов ученые создали математическую модель памяти и проследили с ее помощью за тем, как менялось состояние энграмм в разных ситуациях.

"Мы математически показали, что эволюция энграмм приводит к некому устойчивому состоянию - возникает "зрелое" распределение энграмм, которое в дальнейшем сохраняется. Рассмотрев итоговую емкость концептуального пространства с произвольным количеством измерений, мы увидели довольно неожиданную вещь: по достижении устойчивого состояния наибольшее число независимых энграмм помещается в памяти тогда, когда измерений семь", - пояснил Бриллиантов.

По словам исследоватлей, число семь выводится независимо от особенностей модели концептуального пространства и внешних стимулов, формирующих чувственные впечатления. Как предполагают ученые, это число является надежной и устойчивой характеристикой энграмм памяти как таковых, что следует учитывать при разработке автономных роботов и систем искусственного интеллекта, обладающих аналогом человеческой памяти.