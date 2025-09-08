В Ингушетии нашли циклопические жилища возрастом более 3 тыс. лет

Открытие позволяет выдвинуть гипотезу о том, что поселение в Герити может являться продолжением протогорода в Галгаевском ущелье, который археологи обнаружили в мае 2025 года, рассказал археолог, художник и скульптор школы каменщиков-реставраторов Дмитрий Мадуров

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Циклопические постройки, которым предположительно более 3 тыс. лет, обнаружили археологи и сотрудники школы каменщиков-реставраторов "Наследие" в горной Ингушетии на территории средневекового башенного поселения Герити. Об этом ТАСС рассказал археолог, художник и скульптор школы каменщиков-реставраторов Дмитрий Мадуров.

"Внизу, в ущелье, обнаружены очень странные западины, обрамленные огромными валунами, явно уложенными регулярно, и похоже, что перед нами циклопические постройки. В 1970-е годы археолог Марковин совместно с ученым-археологом Макшарипом Мужухоевым изучали подобные строения в Галгаевском ущелье и отнесли их к Кобанской археологической культуре II тысячелетия до нашей эры. Мы планируем заложить здесь шурфы и проверить нашу гипотезу, а если подтвердится, что это жилища того периода - это будет невероятно интересное открытие", - сказал Мадуров.

По его словам, открытие позволяет выдвинуть гипотезу о том, что поселение в Герити может являться продолжением протогорода в Галгаевском ущелье, который археологи обнаружили в мае 2025 года.

"Когда мы приступили к работам в Герити, мы знали, что здесь будет много интересного и важного для науки и истории нашего края. За такой короткий срок нам уже открылось столько информации, и это только начало. Циклопические постройки - свидетельство высокого уровня развития строительных технологий у древних жителей Ингушетии. Мы готовы продолжить исследования, что позволит нам по-новому взглянуть на историю Ингушетии и привлечь внимание к богатому культурному наследию нашего региона", - сказал ТАСС гендиректор школы Рамзан Султыгов.

Комплекс Герити был известен как небольшой башенный поселок времен позднего средневековья, состоящий из четырех полуразрушенных жилых башен, объединенных оборонительной стеной. В конце августа археологи обнаружили на его территории руинированные стены неизвестной ранее боевой башни.

Раскопки на Герити финансируются представителями тейпов Султыговых и Тимурзиевых, которые поручили работы школе каменщиков-реставраторов "Наследие" совместно с Археологическим центром им. Е. И. Крупнова.