Препараты также защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения, сообщили в пресс-службе агентства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили исследования защитных свойств препаратов от ВИЧ "КомбиМаб-1" и "КомбиМаб-2" на животных, оба препарата эффективно подавляют репликацию вируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"На сегодняшний день завершены исследования протективных свойств препаратов "КомбиМаб-1" и "КомбиМаб-2" на модели гуманизированных животных, инфицированных ВИЧ. Показано, что оба препарата эффективно подавляют репликацию ВИЧ у животных и защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что поскольку ВИЧ является высоко вариабельным вирусом, который легко может уходить от иммунного ответа, есть риск, что для полной защиты от ВИЧ одного препарата, экспрессирующего три антитела, может быть недостаточно. В связи с этим был разработан второй комбинированный препарат "КомбиМаб-2", доклинические исследования безопасности которого завершатся в 1 квартале 2026 года. Планируется начать клинические исследования обоих препаратов одновременно.