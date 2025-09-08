Космические аппараты обеспечат тестирование услуг автономного вождения и межтранспортной связи

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Chinarocket успешно вывела на орбиту 11 спутников Geely при помощи коммерческой ракеты Jielong-3 ("Цзелун-3", также называется Smart Dragon-3). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен 9 сентября в 03:48 по пекинскому времени (22:48 мск понедельника) с платформы в Желтом море около города Жичжао (восточная провинция Шаньдун).

Запущенные космические аппараты будет использовать автопроизводитель КНР - Geely Automotive. Это пятая спутниковая группировка Geely, ее задача - обеспечить тестирование услуг автономного вождения и межтранспортной связи. Такие технологии также позволяют вести наблюдения за океаном.

Jielong-3 разработана Первым научно-исследовательским институтом CASC. Это четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 метр в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на орбиту (500 км) до 1,5 тонны полезного груза. Носители этого типа, используемые с декабря 2022 года, выполнили 7-ю миссию (3-ю в 2025 году). Предыдущий запуск был успешно осуществлен ровно месяц назад - 9 августа.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.