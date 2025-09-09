После обнаружения расстройства программа мотивирует пациента обратиться за психологической помощью

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ совместно с коллегами из Самарской областной клинической психиатрической больницы разработали компьютерную программу для быстрого выявления признаков посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и дальнейшей мотивации пациента обращения за психологической помощью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как отметил главный врач СОКПБ Сергей Царев, низкий уровень обращения за специализированной помощью среди пациентов со стресс-индуцированными психическими состояниями является одной из наиболее актуальных проблем. "Программа нацелена на то, чтобы выявлять тех, кто нуждается в помощи, но не решается ее попросить. Она призвана мотивировать человека к обращению за профессиональной психологической помощью", - уточнил он.

По информации пресс-службы, разработанная программа базируется на использовании методики SBIRT (Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment - скрининг, мотивация, направление на лечение), что позволяет проводить первичную диагностику и мотивацию пациентов на обращение к специалисту, в том числе без участия врача.

Отмечается, что программа состоит из нескольких частей, в том числе скринингового опросника и голосового модуля. "Цель нашей разработки - во-первых, сформировать у группы риска понимание наличия у себя проблемы. <…> Далее для пользователей с выявленными рисками автоматически запускается мотивационный аудиомодуль, который в деликатной форме помогает осознать необходимость обращения к специалисту. Финальный этап - это навигация: система предоставляет актуальный список доступных специалистов", - приводятся в сообщении слова и. о. директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсения Гайдука.