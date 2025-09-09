Как сообщили в пресс-службе Майкопского государственного технологического университета возрождение семенного фонда важно и для сохранения культуры, традиций народа, и для выращивания сельхозкультур в промышленных масштабах, поскольку Адыгея успешно развивает туризм, в частности, гастрономический

МАЙКОП, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Майкопского государственного технологического университета приступили к созданию банка семян аутентичных сортов сельскохозяйственных культур, которые традиционно выращивались адыгами (черкесами). Возрождение семенного фонда необходимо для культивирования растений в промышленных масштабах и развития туризма в республике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сотрудники кафедры технологии и производства сельскохозяйственной продукции университета под руководством Нурбия Мамсирова поставили задачу создания банка редких и исчезающих сортов растений, которые издревле выращивались адыгами и использовались в приготовлении традиционных блюд. Возрождение семенного фонда важно и для сохранения культуры, традиций народа, и для выращивания сельхозкультур в промышленных масштабах, поскольку Адыгея успешно развивает туризм, в частности, гастрономический. Национальная кухня очень востребована сегодня", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС доцент кафедры Мария Галичева, проект по созданию банка семян аутентичных растений предусматривает ряд экспедиций в аулы республики для сбора семенного материала. Семена растений, которые будут закуплены или получены в дар от отдельных жителей региона и от предпринимателей, планируется выращивать и культивировать на землях входящего в состав вуза Адыгейского НИИСХ.

"Серая адыгейская тыква, фасоль, перец красный острый, белозерная кукуруза - все эти и другие культуры являются ключевыми для адыгейской кухни. Чтобы получить подлинный вкус национальных блюд, их можно приготовить из этих продуктов. Фасолевый щипс, к примеру, не получится из обычной фасоли, поскольку сорт адыгейской фасоли был выведен народом на протяжении многих веков. При приготовлении адыгейской чесночной соли, которой приправляются блюда, требуется именно адыгейский чеснок с определенным кодом фитонцидов и ароматом", - отметила Галичева.

Ученые уже совершили экспедиции в аулы. В реализацию проекта активно вовлекаются студенты и аспиранты, которые участвуют в сборе материала, обработке и анализе данных, проведении исследовательской работы, подготовке публикаций. Для привлечения интереса молодых людей предусмотрены образовательные мероприятия, конкурсы и гранты.

Создание банка семян редких и исчезающих сортов растений также предусматривает разработку программы адаптации сельхозкультур к современным условиям и методикам культивирования. Ученые планируют организацию семинаров и мастер-классов для фермеров и жителей села по восстановлению традиционного земледелия, издание специальных справочников и рекомендаций по выращиванию аутентичных сортов.