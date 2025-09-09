В Туле создали новый способ снижения побочных эффектов от гормональных лекарств

Этот метод может применяться, в частности, в производстве противовоспалительных, противоопухолевых препаратов

ТУЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого разработали способ изменять молекулярную структуру гормональных лекарственных веществ, усиливая их терапевтические свойства и снижая побочные эффекты. Этот метод может применяться, в том числе в производстве противовоспалительных, противоопухолевых препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.

"Метод позволяет вводить в молекулы гормонов дополнительные функциональные группы, значительно расширяя спектр их биологической активности. Технология дает возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, что особенно важно для разработки новых лекарственных препаратов", - сказали в пресс-службе.

Разработка позволяет усиливать терапевтические свойства препаратов и снижать побочные эффекты. Среди преимуществ метода - точность воздействие на определенные участки молекулы, упрощенная схема синтеза. "Разработка найдет применение в производстве современных гормональных препаратов, создании противоопухолевых средств, разработке новых противовоспалительных лекарств и фармакологических исследованиях", - добавили в пресс-службе.

По словам ректора ТГПУ Константина Подрезова, научно-исследовательские работы ведутся в рамках программы "Приоритет 2030" совместно с индустриальным партнером вуза. "У нас сложилось эффективное сотрудничество с Тульской фармацевтической фабрикой в части импортозамещения лекарственных препаратов. Наши ученые разрабатывают субстанции, необходимые для изготовления стратегически значимых лекарственных средств, а также участвуют в регистрации новых лекарств в Минздраве РФ", - приводит пресс-служба его слова.

Первый заместитель губернатора - председатель облправительства Михаил Пантелеев отметил, что по инициативе главы региона Дмитрия Миляева создаются современные условия для успешного развития науки и Тульская область одной из первых реализует собственную госпрограмму научно-технологического развития. "Правительство Тульской области совместно с промышленными партнерами открывает новые лаборатории, которые становятся центрами инноваций и передовых исследований. Эти инициативы позволяют нашим ученым делать новые открытия в различных областях науки и внедрять их в производство", - добавил он.