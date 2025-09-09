Проведенные расчеты также опровергли распространенное мнение о том, что инвестиции в науку дают отдачу только в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские экономисты изучили влияние научных инвестиций на экономический рост 76 регионов России и обнаружили, что в период с 2000 года по 2021 год высокие расходы на НИОКР вели к соразмерному росту валового регионального продукта. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Увеличение расходов на НИОКР положительно влияет на экономический рост российских регионов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Основной очевидный совет регионам - увеличивать инвестиции в НИОКР", - пояснил старший преподаватель департамента экономики НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Дмитрий Терещенко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Терещенко и его коллега Андрей Раецкий пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на изучение панельных данных Росстата по 76 российским регионам в период с 2001 по 2021 год. В эти данные входили ключевые экономические показатели, в том числе данные по капитальным вложениям, прямым иностранным инвестициям, импорту и экспорту, а также информация о том, как много ресурсов в этих регионах вкладывалось в НИОКР.

Для анализа этого массива данных ученые применили динамические пространственные модели - методологию, которая позволила разделить прямые и косвенные эффекты научных инвестиций. В качестве ключевых показателей использовались валовой региональный продукт и специально рассчитанный "капитал НИОКР" - накопленные вложения в исследования и разработки с учетом их амортизации.

По словам исследователей, проведенные ими расчеты подтвердили наличие связи между ВРП и вложениями в НИОКР, а также опровергли распространенное мнение о том, что инвестиции в науку дают отдачу только в долгосрочной перспективе. При этом ученые обнаружили, что позитивные эффекты от расходов на НИОКР достаточно редко "перетекают" на соседние регионы, которые вкладывают меньше средств в развитие науки и внедрение ее передовых достижений.

Как отмечают Раецкий и Терещенко, причиной этого могут быть особенности отечественной экономики, низкая плотность населения, слабые связи между региональными интеллектуальными центрами и наследие централизованной советской системы организации науки. Как считают ученые, если эта проблема будет решена за счет налаживания более тесных связей между регионами, эффективность инвестиций в НИОКР может значительно увеличиться.