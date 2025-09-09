Также исследователи ТГУ разработали хирургический клей, способный фиксировать ткани и швы, тем самым значительно снижая риски осложнений как во время, так и после операций

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российское хирургическое средство с кровоостанавливающим эффектом разработали в Томском государственном университете (ТГУ). Также разработан хирургический клей, который способен фиксировать ткани и швы, значительно снижая риски осложнений как во время, так и после операций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам автора разработки, выпускника магистратуры ХФ ТГУ, резидента стартап-студии Университетов Томска Михаила Ковтунова, хирургическое вмешательство всегда сопровождается целым комплексом рисков, одним из наиболее вероятных является риск избыточного кровотечения. Это может привести к геморрагическому шоку. Существуют специальные материалы, способные быстро и эффективно останавливать кровотечение, но они либо импортного производства и по высокой цене, либо российские, но недостаточно эффективные.

"За год Михаил Ковтунов смог не только разработать российский аналог в оптимизированном варианте, но и получил прототип кровоостанавливающего материала. В качестве основы для него был использована химически модифицированная целлюлоза", - сказано в сообщении.

Серия лабораторных испытаний показала, что хирургическое средство не только эффективно для остановки кровотечения, но и оказывает антибактериальное действие, что является дополнительной страховкой от послеоперационных осложнений. При этом себестоимость российского продукта значительно ниже, чем у зарубежного аналога. В ближайшее время планируется выход на процедуру получения регистрационного удостоверения.

Второй продукт, созданный для отечественной медицины, это прототип хирургического клея. Основой для данного продукта являются белки животного происхождения. Медицинский герметик может служить для закрытия небольших ран без наложения швов, для укрепления швов и стабилизации биологических тканей, например, при кардио- или нейрохирургических операциях.