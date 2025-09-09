В его составе будет более 100 лабораторных помещений общей площадью около 4,6 тыс. кв. м

СИРИУС /федеральная территория/, 9 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию лабораторного комплекса научно-технологического университета "Сириус", предназначенного для проведения исследований в области наук о жизни, будут завершены в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в медиадоме "Сириус".

"В настоящее время завершаются строительные работы по созданию второй очереди [лабораторного] комплекса. Благодаря этому его площадь увеличится еще на 8,7 тыс. кв. м. В его составе будет более 100 лабораторных помещений общей площадью около 4,6 тыс. кв. м, в том числе ресурсный центр доклинических исследований. <…> Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию второй очереди запланированы на середину 2026 года", - сообщил представитель "Сириуса".

Он уточнил, что после завершения работ в лабораторном комплексе появится и дополнительная инфраструктура для проведения исследований в области палеогенетики, тонкого химического синтеза, а также экологии.

Первый этап создания лабораторного комплекса был завершен в сентябре 2022 года. Общая площадь первой очереди - 7,5 тыс. кв.м. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 млрд рублей. Комплекс позволяет решать задачи любой сложности, связанные с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. На базе комплексана сегодняшний день работают более 200 научных сотрудников, более 150 магистрантов и около 100 аспирантов.