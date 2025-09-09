Ученые из РФ, КНР и ОАЭ показали, что максены - не просто материал для экранирования, а многофункциональная платформа для управления электромагнитным спектром терагерцового диапазона частот

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Исследователи из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов разработали экранирующее покрытие на базе максенов, одного из типов перспективных двумерных материалов, свойствами которого можно гибко управлять для обеспечения надежной работы систем связи 6G и электроники нового поколения. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Мы показали, что максены - не просто материал для экранирования, а многофункциональная платформа для управления электромагнитным спектром терагерцового диапазона частот. Это важный шаг к созданию адаптивных терагерцовых устройств будущего", - пояснила старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и ИОФ РАН Мария Бурданова, чьи слова приводит Центр научных коммуникаций вуза.

Как объясняют Бурданова и ее коллеги, максенами ученые называют двумерные материалы, состоящие из атомов переходных металлов и углерода, а также часто включающие в себя атомы азота, фтора или кислорода. Пленки из максенов обладают необычными оптическими и электронными свойствами, которые делают их похожими на металлы.

В частности, максены на базе карбида титана способны поглощать электромагнитные волны столь же эффективным образом, как это делают металлы, благодаря чему данный двумерный материал сейчас используется для разработки экранирующих покрытий для защиты электроники и систем связи нового поколения от шумов. Российские ученые и их зарубежные коллеги обнаружили, что оптическими свойствами этих покрытий можно гибким образом управлять двумя путями.

Также их можно объединить с прозрачными ячейками с ионной жидкостью, характер распределения ионов в которой можно менять путем подачи напряжения. Это позволяет плавно регулировать поглощение материала аналогично изменению затемнения в современных электрохромных окнах, и достигать очень высокой эффективности экранирования, которая в разы превосходит этот параметр для двумерных покрытий на базе графена.

Российские и зарубежные ученые также обнаружили, что пленки из максенов можно делать временно прозрачными для терагерцовых волн, если облучать их при помощи сверхкоротких импульсов лазерного излучения. Комбинация двух этих подходов, как показали физики в ходе проведенных ими опытов, делает пленки из максенов на базе карбида титана идеальной платформой для нового поколения систем связи и прочих устройств, работающих в терагерцовой части спектра.