Мероприятие состоится с 17 по 21 ноября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Крупная научная конференция о внедрении передовых достижений ИИ в химию и материаловедение пройдет с 17 по 21 ноября в московском Институте органической химии (ИОХ) РАН. Форум будет посвящен цифровой трансформации химических и материаловедческих наук, сообщила пресс-служба ИОХ РАН.

"В конференции примут участие ведущие ученые, исследователи, разработчики и представители индустрии. Программа конференции включает широкий спектр тем: от стратегий цифровизации в науке и ИИ в устойчивом развитии - до реальных индустриальных кейсов и стартапов. Особое внимание будет уделено взаимодействию между академической наукой, производственными компаниями и цифровыми платформами", - говорится в сообщении.

В работе данного форума примут участие многие лидеры российской химической науки, активно внедряющие ИИ-технологии в научные и производственные процессы, в том числе академик РАН Валентин Анаников, профессор "Сколтеха" Артем Оганов и директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян. В открытии конференции примут участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и вице-президенты РАН Сергей Алдошин и Степан Калмыков.

Как отмечается в сообщении, это не первое мероприятие такого рода, которое проводится в стенах ИОХ РАН. Первая конференция, посвященная ИИ в химии и материаловедении, прошла в декабре 2023 года, в ее работе приняли десятки ведущих российских и зарубежных исследователей. Новый форум, как надеются его организаторы, позволит ученым не только обменяться опытом, но и сформировать устойчивую кооперацию между исследовательскими центрами, образовательными структурами и бизнесом.