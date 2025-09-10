Стартап запустили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Стартап по производству фермента химозина для производства сыров запустили в Новосибирске. Фермент будут вырабатывать генно-модифицированные штаммы дрожжей в биореакторе, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Фермент химозин, который используется для свертывания молока в сыроделии, сегодня в России в основном получают из желудков телят или закупают за рубежом. Как отметили в вузе, такой подход дорог и ограничен в масштабах применения.

"Проект предлагает принципиально иной путь - генно-инженерное производство химозина. Для этого используется синтетический ген, полученный из базы данных и внедренный в штамм дрожжей. В результате становится возможным нарабатывать фермент в лаборатории, без использования животных", - сообщили в пресс-службе.

Автор разработки Валерия Мелешенко под руководством сотрудника ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Дмитрия Щебакова уже получила штамм, способный производить необходимый фермент. Следующий шаг - его апробация на сыродельческих предприятиях. Проект получил грант в 1 млн рублей в рамках конкурса Фонда содействия инновациям.

Испытания фермента для изготовления продукции планируется провести НИИ сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) в Барнауле. "Важной составляющей проекта является то, что он не только содействует развитию отечественного производства важного для пищевой промышленности фермента, но и расширяет использование в этой отрасли передовых технологий", - отметили в НГУ.