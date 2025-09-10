Покрытие может защищать от коррозии космические аппараты, автомобили и оборудование атомных станций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международная группа ученых разработала высокопрочный и химически устойчивый сплав, который может защищать от коррозии космические аппараты, автомобили и оборудование атомных станций. При этом впервые использовали бор для улучшения свойств сплава, сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

"Интерметаллические соединения обладают рядом полезных свойств, например, высокой твердостью, стойкостью к коррозии и так далее, но их широкому промышленному применению препятствует ключевой недостаток - высокая хрупкость. Международная группа ученых, в которую вошли сотрудники Южно-Уральского государственного университета, предложила оригинальное решение этой проблемы - новый состав антикоррозийного покрытия для металлических изделий", - сказали в Минобрнауки России.

Там пояснили, что новизна исследования заключается в целенаправленном микролегировании многокомпонентного интерметаллида бором для снижения его хрупкости и повышения пластичности. Исследователи ЮУрГУ впервые использовали бор для улучшения свойств сложного интерметаллического сплава. Согласно экспериментальным данным, металл стал менее хрупким и более гибким, пластичным.

"Эксперименты показали, что добавление бора значительно улучшает механические характеристики сплава. Было достигнуто значимое сочетание высокой прочности и пластичности. Для получения разработанного материала использовались выплавка и высокоэнергетический механохимический синтез, перемалывание. Методом детонационного напыления полученного порошка - образцы покрытий", - сказали в министерстве.

Там отметили, что новый сплав может применяться для создания высокопрочных и химически стойких покрытий, устойчивых к высокотемпературной коррозии (окислению), а также к воздействию электролитов. Это открывает перспективы его применения в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении и энергетике (тепловые и атомные электростанции).