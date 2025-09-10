Разработка может лечь в основу создания молекулярных инструментов для диагностики и адресной терапии онкологии

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ранее неизвестное органическое соединение на основе бензоксазола, которое способно светиться и угнетать рост раковых клеток, синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими коллегами. Новое вещество успешно прошло лабораторные испытания, разработка может лечь в основу создания новых молекулярных инструментов для диагностики и адресной терапии онкологии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Химики Томского политехнического университета совместно с коллегами синтезировали ранее неизвестное соединение - 2-(3-(фторсульфато)фенил)бензоксазол, который обладает цитостатическими свойствами в отношении раковых клеток и флуоресцентными характеристиками, то есть способностью светиться. Синтезированные в работе производные бензоксазола были успешно протестированы in vitro на клеточных линиях аденокарциномы предстательной железы и аденокарциномы молочной железы", - сказано в сообщении.

Разработка новых производных бензоксазола вызывает интерес со стороны ученых, так как эти соединения демонстрируют широкое разнообразие биологической активности: антимикробную, противовирусную, противораковую, обладают свойствами замедлять процесс деления клеток, используются при создании некоторых лекарственных препаратов. Результаты исследований показали, что биологическая активность новых соединений делает их перспективной основой для разработки препаратов для замедления роста и лечения злокачественных новообразований.

"Интеграция цитостатических свойств с флуоресцентными характеристиками открывает уникальные возможности для использования нового соединения в химической биологии, молекулярной диагностике и персонализированной медицине. Например, для мониторинга в реальном времени, потенциально углубляя наше понимание взаимодействия лекарственных препаратов с клетками и способствуя разработке более эффективных таргетных методов лечения", - сказала руководитель проекта, сотрудник лаборатории молекулярного моделирования и синтеза биологически активных соединений ТПУ Надежда Даниленко.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение взаимосвязи структуры и активности, а также молекулярных механизмов действия, будут иметь решающее значение для оптимизации этих соединений для конкретных биомедицинских применений.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-образовательного центра Н. М. Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий, Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, Института неорганической химии им. А. Н. Николаева СО РАН, СибГМУ. Проект поддержан грантом РНФ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (Q1, IF:4.9).