Разработка позволяет восстанавливать движения в игровой форме, что важно для пациентов

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали уникальный реабилитационный комплекс-тренажер "Перчатка" для восстановления пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, травм и неврологическими нарушениями, в том числе после инсульта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ)/

"Ученые разработали комплекс-тренажер для восстановления подвижности и мелкой моторики кисти у пациентов. Устройство выполнено по аддитивной технологии в форме перчатки-контроллера, которая обеспечивает аппаратный мониторинг ориентации кисти в пространстве и степени сгибания пальцев руки, формирование и передачу цифрового сигнала, и набора игровых программ различного уровня сложности", - рассказали в пресс-службе.

Игровые программы позволяют формировать реабилитационно-тренировочные задания, стимулирование по принципу визуальной положительной обратной связи, и оценку успешности прохождения реабилитационных процедур. Комплекс создан в сотрудничестве с учеными Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ).

По словам руководителя студенческого конструкторского бюро НГТУ Алексея Цыгулина, "Перчатка" позволяет восстанавливать движения в игровой форме, что важно для пациентов. "В таком формате работы человек более энергичен, выполняет упражнения с большим желанием, поэтому результат лучше", - отметил Алексей Цыгулин.

По его словам, тренажер прост в производстве, не требует больших затрат, отличается гибкостью настроек и подразумевает доработку под различные виды реабилитационных программ. Тренажер прошел успешные испытания и доказал свою эффективность во время апробации в Новосибирской городской клинической больнице №2.

Для работы на тренажере достаточно подключить аппарат к компьютеру через USB-кабель и установить программное обеспечение с комплектом тренировочных и реабилитационных программ, что позволяет оценивать разработку как перспективную для целей индивидуальной удаленной реабилитации вне стен медицинской организации, добавили в вузе.