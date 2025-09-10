На Земле ночью произошла умеренная магнитная буря

Геомагнитная обстановка стабилизировалась, сообщили ученые

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря уровня G2 была зарегистрирована на Земле в ночь на 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), отметив, что геомагнитная обстановка стабилизировалась.

"В конце суток 9 сентября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", - говорится в сообщении.

Согласно мониторингу космической погоды, уровень магнитной бури на Земле в ночь на 10 сентября достиг отметки G2 - "умеренно" - по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо". В настоящее время геомагнитное поле планеты спокойное.

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие отсутствовало в прогнозах - они накануне "были полностью окрашены в зеленые цвета". "По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научно, является формирование так называемой необычно крупной суббури - явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. <…> Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования", - уточняется в сообщении.