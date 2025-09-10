Новая лабораторно-информационная менеджмент-система снижает количество ошибок лабораторных испытаний на 95%, ускоряет формирование протоколов в 10 раз, обучает сотрудников новым процессам и ГОСТам

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Институт НИИСТРОМ разработал и успешно испытал лабораторию с искусственным интеллектом для контроля качества и состояния дорожного покрытия. По сравнению с традиционными аналогами, она снижает количество ошибочных результатов на 95%, ускоряет время выдачи протокола испытаний в 10 раз, сообщил ТАСС технический директор института Эльдар Ахтямов.

"Мы решили основные проблемы, которые возникают у специалистов дорожной отрасли при оценке состояния и качества дорожного покрытия. Создана и успешно протестирована лабораторно-информационная менеджмент-система с искусственным интеллектом, которая снижает количество ошибок лабораторных испытаний на 95%, ускоряет формирование протоколов в 10 раз (от 1 до 2 минут вместо 20 - 30 минут), обучает сотрудников новым процессам и ГОСТам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такие результаты достигаются за счет того, что новая система использует компьютерное зрение, голосовой интерфейс и датчики. Во время проведения лаборантом испытаний дорожного покрытия она изучает его действия, подсказывает следующие шаги процедуры, контролирует правильность выполнения.

"При этом цифровой помощник инженера ускоряет рутинные процессы и позволяет сосредоточиться на главном, то есть на качестве и надежности дорожных материалов", - добавил собеседник агентства.

По его словам, испытания проходили в разных регионах страны, в том числе на образцах, предоставленных компанией "Цементум".