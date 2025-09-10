Школьники по итогам фестиваля "Реактивное движение" запустят 8 тыс. самодельных ракет

Фестиваль проводит АНО ДО "Развитие инженерного образования" при поддержке Минобрнауки России, Роскосмоса и МГУ в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество ракет на воде и сжатом воздухе, которые изготовят школьники - участники всероссийского фестиваля "Реактивное движение", по итогам года достигнет 8 тысяч. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев перед проходящей в агентстве пресс-конференцией, на которой будет анонсирован новый проект - инженерно-космический диктант "Реактивное движение".

Фестиваль проводит АНО ДО "Развитие инженерного образования" при поддержке Минобрнауки России, Роскосмоса и МГУ в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива, стартовавшая летом в Москве, уже охватила 8 регионов России. В частности, в августе фестиваль прошел на борту ледокола "50 лет Победы" во время арктической экспедиции в рамках проекта "Ледокол знаний". По итогам года "Реактивное движение" пройдет в более чем 14 регионах страны.

"В Москве только один фестиваль привлек более 500 детей. До конца ноября "Реактивное движение" пройдет практически по всей стране - от Калининграда до Камчатки. Планируем провести более 20 таких фестивалей. Количество ракет, которые сделают и запустят участники, достигнет 8 тысяч, а то и больше", - сказал Рогачев корреспонденту ТАСС.

Топливом в таких самодельных пневматических ракетах служит вода, а движение вверх обеспечивает сжатый воздух, уточнил он.

В "Реактивном движении" участвуют школьники в возрасте 6 лет и старше. В числе площадок - детские центры "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена", а также ряд образовательных организаций.

Организаторы фестиваля также выступают инициаторами образовательного проекта "Ракета на километр", в рамках которого в России создается серия обучающих роликов, позволяющих любому школьнику под руководством наставника собрать и запустить водяную ракету. Первый ролик будет опубликован в середине сентября. Его героем станет российский космонавт Александр Гребенкин.