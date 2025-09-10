Открытие улучшит представления экологов о круговороте пластикового мусора

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские и иранские ученые обнаружили, что зона смешения пресной и соленой воды в устьях рек работает как эффективный природный фильтр, способный препятствовать попаданию микропластика в Мировой океан. Понимание этого улучшит представления экологов о круговороте пластика в природе, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

"Мы показали, что существует природный фильтр, препятствующий попаданию микропластика в океаны. Этот факт крайне важен с практической точки зрения. В первую очередь он позволяет понять, где именно следует размещать станции для отслеживания эффективности работы этого фильтра. Согласно имеющимся данным, это спокойные бухты и зоны с богатой растительностью", - пояснила завлабораторией физики моря Института океанологии РАН (Москва) Ирина Чубаренко, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках анализа результатов свыше тысячи полевых исследований, посвященных распределению микропластика в устьях рек и эстуариях по всему миру. Проведенный специалистами анализ этих научных работ показал, что устья играют роль естественных фильтров для пластика, причем они очищают воду рек от микропластика тремя разными путями в результате действия разных физических и биологических процессов.

Так, замедление течения рек в устьях и эстуариях способствует осаждению частиц микропластика на дно под действием силы тяжести. В дополнение к этому, взаимодействия между морской водой и микропластиком способствует более активному "налипанию" органики, глины и ила на эти частицы, что также происходит благодаря формированию колоний микробов и водорослей на их поверхности и активному поглощению этих частиц мелкими беспозвоночными.

Механизмы, как отмечают ученые, по-разному воздействуют на частицы пластикового мусора разных размеров и формы. К примеру, крупные частицы пластика чаще всего оседают на дне под действием силы тяжести, тогда как маленькие - за счет слипания, а длинные и тонкие синтетические волокна хуже всего удерживаются этими природными фильтрами. Понимание этого, как отмечают ученые, важно для оценки того, какую роль устья рек играют в очистке природы от пластикового загрязнения.

В ближайшее время исследователи планируют провести подобные замеры для нескольких российских и иранских регионов, в том числе для устья руки Преголя, впадающей в Балтийское море в Калининградской области, а также для Волги и реки Сефид-Руд, крупнейшей и самой многоводной реки иранского побережья Каспия. Эти замеры, как надеются исследователи, значительно расширят представления ученых о круговороте пластика в природе.

О пластиковом загрязнении природы

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские "мусорные пятна". Частицы пластика были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.