В Сириусе откроют лабораторию под открытым небом для создания искусственных почв

Университет станет первым национальным центром по изучению конструктоземов для зеленой городской инфраструктуры

СИРИУС /федеральная территория/, 10 сентября. /ТАСС/. Новый проект по разработке искусственных почв - так называемых конструктоземов - стартовал в научно-технологическом университете "Сириус", на федеральной территории для этого оборудуют лабораторию под открытым небом, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Работа ученых позволит создавать в городах долговечные и устойчивые зеленые зоны, а Сириус станет первым национальным центром по изучению конструктоземов для зеленой городской инфраструктуры.

Конструктоземы - это продуманные многослойные почвенные системы, которые формируются человеком для восстановления зеленых зон в городах. При строительстве и благоустройстве природные почвы часто разрушаются, а заменить их нужно не просто грунтом, способным сохранять растения, а полноценной средой, которая будет удерживать воду, питать корни, поддерживать жизнь микроорганизмов и поглощать углекислый газ.

"В университете "Сириус" стартовал новый проект по созданию искусственных почв для формирования устойчивых газонных покрытий. На территории Олимпийского парка будет создана экспериментальная площадка. С ее помощью экологи протестируют поведение различных типов почв в условиях влажного субтропического климата. Ученые изучат, как такие почвы удерживают влагу, поддерживают рост растений и поглощают углекислый газ, а также разработают технологию дистанционного мониторинга их состояния", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что одна из ключевых задач ученых - понять, насколько эффективно конструктоземы поглощают и накапливают углерод: почвы, удерживая углекислый газ в виде органического вещества, играют важную роль в регулировании климата. Так, исследователи выяснят, могут ли искусственные почвы на ранних этапах своего формирования выполнять эту функцию так же, как и природные. Как пояснили в пресс-службе, если ученые создадут активно поглощающие углерод зеленые зоны, они станут не только элементом благоустройства, но и инструментом поддержания экологической устойчивости городских экосистем.

Лаборатория под открытым небом

Кроме того, в рамках исследования специалисты международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата вуза создадут в Олимпийском парке в Сириусе экспериментальный стационар по изучению почвенных конструкций и стабильных газонных покрытий. Он станет лабораторией под открытым небом, состоящей из десятков участков с разными типами искусственно созданных почв.

Как отметил руководитель исследовательской группы международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Сергей Горбов, этот экспериментальный стационар уникален и по масштабу, и по научной задаче. "Хотя в России существуют экспериментальные площадки для изучения городских экосистем и рекультивации нарушенных земель, таких комплексных проектов с упором на устойчивые газонные покрытия в условиях влажного субтропического климата до сих пор не реализовывалось. Таким образом, Сириус можно рассматривать как первый национальный центр по изучению конструктоземов именно в контексте создания зеленой инфраструктуры городов", - цитирует Горбова пресс-служба университета.

Особенности проекта

В рамках исследования ученые будут учитывать специфику Черноморского побережья. Кроме того, они разработают не только составы конструктоземов, но и четкие рекомендации по уходу за ними. Исследователи планируют использовать дистанционный мониторинг, который в реальном времени поможет отслеживать влажность, температуру и состояние зоны газонного покрытия, где растут корни и живут микроорганизмы.

В проекте примут участие ведущие научные центры России, такие как Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет, ФИЦ Кольский научный центр РАН, Почвенный институт им. В. В. Докучаева и Ассоциация специалистов зеленой инфраструктуры Юга.

"Работа ведется на стыке почвоведения, экологии и ландшафтного проектирования. Ее результаты будут востребованы не только в Сириусе, но и в других городах, где перед архитекторами и экологами стоит задача создавать долговечные, устойчивые зеленые зоны различного предназначения", - добавили в пресс-службе университета.

Об университете

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.