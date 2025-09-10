Ученые теперь могут проводить тесты по ускорению разработки единых стандартов определения биовозраста пациентов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исследователи из России создали первую открытую платформу для объективного сравнения различных калькуляторов биологического возраста, так называемых "часов старения". Подобные тесты ускорят разработку единых стандартов определения биовозраста пациентов, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Мы создали первую в мире открытую платформу для сравнения калькуляторов биологического возраста. Теперь ученые и компании по всему миру могут объективно выбирать и улучшать алгоритмы, а значит, мы приблизились к тому, чтобы биологический возраст стал реальным инструментом медицины будущего", - пояснил научный сотрудник "Сколтеха" Дмитрий Крюков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Крюков, за последние десятилетия специалисты в области геронтологии и биологии разработали несколько десятков подходов, позволяющих вычислить биологический возраст человека по большому набору биомаркеров старения. В их число входят различные эпигенетические метки в структуре ДНК и особенности белкового состава крови и клеток.

Многие из них активно используются в научных исследованиях и апробируются в клинической практике, в связи с чем у ученых возникла необходимость сравнивать и объединять результаты подобных расчетов, полученных при помощи разных алгоритмов и наборов биомаркеров старения. До настоящего времени это было крайне сложно осуществить, так как в науке не существовало единого эталона для их сравнения.

Для решения этой проблемы российские ученые проанализировали свыше ста исследований, охватывающих 19 предполагаемых состояний, ускоряющих старение, унифицировали данные и создали основу для систематической оценки алгоритмов. Она включает в себя информацию по нескольким тысячам эпигенетических маркеров и прочих индикаторов биологического возраста, которые ученые использовали для проверки работы 13 популярных "часов старения".

Эти расчеты показали, что лучше всего с задачей определения биологического возраста справился алгоритм PhenoAge, разработанный специалистами из американского Йельского университета, тогда как второе место заняла модель GrimAge, созданная в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Результаты этого тестирования, как надеются ученые, помогут привести все подобные алгоритмы к единому знаменателю, что расширит их применимость в науке и медицине.