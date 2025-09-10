В ней будут, в частности, моделировать лекарственные соединения

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Лабораторию биоинформатики открыли на базе медико-биологического факультета Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) при поддержке Сбера. В ней ученые вместе со студентами будут проводить передовые научные исследования, моделировать молекулярные взаимодействия веществ, проводить обучение нейросетей, а также реализовывать студенческие проекты для реального сектора экономики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Развитие здравоохранения неразрывно связано с внедрением цифровых технологий и анализом больших данных. Сегодня врач должен глубоко понимать современные инструменты, их возможности и ограничения. Открытие новой лаборатории - наш вклад в развитие передовых направлений биоинформатики. Здесь создана среда, в которой студенты будут не только осваивать теоретические знания, но и активно участвовать в реальных научных исследованиях, уже поддерживаемых ведущими фондами. Мы формируем новое поколение специалистов, подготовленных к решению сложных профессиональных задач, которые стоят перед отраслью уже сейчас", - сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Исследования и проекты в лаборатории биоинформатики будут проводиться в востребованных и прорывных направлениях мировой науки: анализ геномных данных, компьютерное моделирование молекулярных взаимодействий, в том числе биологически активных молекул с различными соединениями, компьютерное моделирование свойств лекарственных соединений. На базе лаборатории ученые и студенты будут создавать алгоритмы для здравоохранения. Мощность новых компьютеров позволяет увеличить интенсивность процессов компьютерного моделирования и реализовать обучение нейронных сетей.

"Для "Сбера" как для технологической компании это партнерство - возможность участвовать в создании прорывных решений в области биомедицины, которые отвечают на самые актуальные вызовы. Разработка новых алгоритмов и моделирование лекарственных соединений - это вклад не только в здоровье нации, но и в технологический суверенитет страны. Мы создаем инфраструктуру, где талантливые студенты и ученые могут реализовывать идеи, которые завтра станут основой для новых российских препаратов и медицинских сервисов", - сказал управляющий томским отделением Сбера Игорь Чепеньков.

Также в лаборатории будут разрабатываться новые дисциплины, модули и образовательные программы по биоинформатике, которые позволят обучающимся приобрести новые компетенции. При этом новые форматы обучения будут доступны не только для студентов, но и для действующих специалистов в качестве повышения квалификации.

Лаборатория биоинформатики создана в рамках трансформации медико-биологического факультета по программе "Приоритет-2030".