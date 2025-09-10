Внедрение технологии повысит экологическую безопасность остекловывания высокоактивных отходов (ВАО), а также значительно увеличит срок службы оборудования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ученые Росатома первыми в мире разработали технологию одновременного извлечения металлов платиновой группы из растворов переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Как отмечается в сообщении пресс-службы госкорпорации, внедрение новой технологии повысит экологическую безопасность остекловывания высокоактивных отходов (ВАО), а также значительно увеличит срок службы оборудования.

Наличие металлов платиновой группы (МПГ) в высокоактивных отходах затрудняет процесс их переработки, которая ведется методом остекловывания. Это процесс, при котором концентрированные жидкие радиоактивные отходы переводятся в твердое стеклоподобное состояние. Так называемая стекломатрица является первым барьером безопасности, включающим и удерживающим в себе радионуклиды. Дополнительным барьером выступает специализированный контейнер, который размещается в современном приповерхностном пункте захоронения РАО, расположенном на защищенной территории. В целом метод остекловывания предотвращает попадание опасных веществ в окружающую среду, обеспечивая надежную изоляцию отходов. Однако при температуре 1 100-1 200 градусов Цельсия в расплавах стекол металлы платиновой группы вызывают перераспределение электрических токов, что приводит к остановке процесса остекловывания. Кроме того, наличие МПГ значительно снижает качество получаемого стекла, делая его менее надежным с точки зрения экологической безопасности.

Ученые Радиевого института имени В. Г. Хлопина (входит в научный дивизион Росатома) разработали уникальный способ одновременного извлечения металлов платиновой группы из высокоактивных отходов ядерного топлива. Реагент, который опытным путем подобрали специалисты Росатома, позволяет извлекать сразу три металла - рутений, родий и палладий. До этого, подчеркивается в сообщении пресс-службы Росатома, одновременное извлечение платиновых металлов не представлялось возможным. Внедрение разработанной технологии позволит усовершенствовать производственную цепочку, сделав процесс технологически более безопасным и экологичным.