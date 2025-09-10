Он может проходить через узкие пространства, работать при температуре от -20 до +50 градусов

ХАНЧЖОУ /Китай/, 10 сентября. /ТАСС/. Компания Deep Robotics показала, как работает первый в мире робот, который может преодолеть сложные препятствия. Он может проходить через узкие пространства, сообщила ТАСС менеджер по продажам компании Рита Чжан.

"Это новый робот. У него есть защита IP66. Он может работать при любых условиях и зимой, и летом, при температуре от -20 до +50 градусов. У него два аккумулятора. Его параметры позволяют ему проходить через узкие пространства, а его характеристики делают его уникальным. Например, колесноногая конструкция, средний размер, высокий степень защиты, большая грузоподъемность, а также автономная зарядка", - рассказала она.

Масса робота составляет 33 кг. Он способен развивать скорость до 18 км/ч.

Deep Robotics основана в 2017 году, расположена в районе Сиху города Ханчжоу. Компания специализируется на разработке и производстве гуманоидных роботов, четвероногих роботов и ключевых компонентов. Разработанные серии роботов применяются в различных областях, в том числе инспекции электростанций, заводов, а также в экстренных спасательных операциях, обнаружении пожаров и научных исследованиях.