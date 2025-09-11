Устройство позволяет взять образцы графита на трех и более высотных отметках в центре, боковых и угловых зонах контейнера, сообщили в сообщении пресс-службы Томского политехнического университета

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Устройство отбора проб графитовой крошки из контейнера для радиоактивных отходов разработали и запатентовали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". Его планируют использовать на объектах атомной энергетики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, при эксплуатации АЭС с уран-графитовыми энергоблоками (РБМК) образуются различные типы радиоактивных отходов, в том числе реакторный графит в форме крошки, которая хранится в специальных железобетонных контейнерах. Для определения характеристик радиоактивных отходов в контейнере перед учеными стояла задача обеспечить возможность безопасного забора проб графитовой крошки на разных глубинах по всему объему контейнеров. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от таких контейнеров может достигать опасных уровней.

"Устройство отбора проб графитовой крошки, которое разработали ученые Томского политеха, включает грузоподъемный модуль наведения и модуль отбора проб графитовой крошки. Модуль отбора дистанционно погружают в контейнер с радиоактивными отходами, затем на нем открываются заборные отверстия с установленными внутри капсулами, в которые засыпаются образцы проб графитовой крошки", - сказано в сообщении.

Устройство позволяет взять образцы графита на трех и более высотных отметках в центре, боковых и угловых зонах контейнера. "Лабораторные анализы позволяют определить радионуклидный состав и удельную активность проб графитовой крошки. Это необходимо для отнесения радиоактивных отходов к определенному классу в соответствии с требованиями законодательства РФ (постановление правительства №1929 от 29.10.2022) и для обеспечения необходимого способа переработки или захоронения", - пояснил директор научно-исследовательского центра вывода из эксплуатации Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Александр Павлюк.

В настоящее время устройство отбора проб графитовой крошки запатентовано и проходит последний этап контрольных испытаний на площадке ТПУ. Результаты работы были представлены на ХII Международной научно-практической конференции "Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине", которая проходит 10-12 сентября в ТПУ. Исследование выполнено при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".