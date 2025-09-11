Эксперт Ананин: численность популяции большого баклана на Байкале стабильна

Значительный рост не наблюдается

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Численность популяции большого баклана - птицы, которую местные рыбаки обвиняют в сокращении количества байкальского омуля, в Чивыркуйском заливе Байкала стабильна, значительный рост не наблюдается. Об том рассказал ТАСС начальник отдела науки ФГБУ "Заповедное Подлеморье", доктор биологических наук Александр Ананин.

"Мониторинг в Забайкальском национальном парке мы ведем с 2012 года. До 2017 года действительно был резкий рост, он был связан с тем, что птицы прилетали с юга, с территории засушливых регионов. Но примерно в 2018 году динамика остановилась, то есть численность гнездящихся особей в Чивыркуйском заливе стабилизировалась. Сейчас она держится примерно на одном уровне, плюс - минус 200 гнезд", - сказал ученый.

Он пояснил, что численность вида поддерживается за счет монгольской чайки. "Эти чайки едят яйца и птенцов бакланов, когда те еще не умеют летать: подтаскивают и роняют на камни, заклевывают, таким образом происходит естественная регуляция", - пояснил Ананин. Он добавил, что в настоящее время учеными Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова ведется исследование популяции большого баклана на Байкале. "С ними мы работаем в тандеме", - сказал собеседник.

Вопрос с бакланом

Спор в Бурятии о численности популяции большого баклана длится несколько лет. Рыбаки обращались к депутатам регионального заксобрания с предложением разрешить регулирование пернатых, а именно инициировать изменения в Правила охоты и снять запрет на уничтожение гнезд баклана, потому что "возрастающая популяция этих птиц на территории республики приводит к оскудению эндемичных рыбных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира, нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории".

В 2019 году в Росзаповедцентре Минприроды России заявили ТАСС, что искусственное регулирование популяции большого баклана на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) около Байкала недопустимо.

Большой баклан - морская птица из рода бакланов, в основном черного окраса. Может достигать 90 см в длину и 3 кг в весе. Эти пернатые способны нырять на глубину около 4 м и держаться под водой до 40 секунд. В прошлом веке вид занесли в Красную книгу Бурятии как "находящийся под угрозой исчезновения", в 2014 году баклана оттуда исключили.

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" обеспечивает изучение и охрану трех уникальных участков природы, размещенных на восточной и северо-восточной сторонах озера, - Забайкальского национального парка, Фролихинского заказника и Баргузинского заповедника, который является первым природным заповедником в России и ведет историю с 1917 года. Общая площадь этих особо охраняемых природных территорий - более 345,5 тыс. га.