Потеря обоняния и проблемы со сном. Как распознать деменцию на ранних стадиях

Количество людей с деменцией в России растет: по словам главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, к 2050 году число пациентов может достичь 4 млн. Ключ к эффективной борьбе с проблемой — ранняя диагностика. Рассказываем, как распознать деменцию на первых стадиях

Вопреки распространенному заблуждению, деменция — не самостоятельное заболевание, а лишь состояние, при котором мыслительные функции мозга постепенно угасают. Оно может развиться на фоне самых разных заболеваний: болезни Альцгеймера (на нее приходится около 60–70% всех случаев), Паркинсона, Крейтцфельдта — Якоба и других недугов. Нейродегенеративные заболевания не лечатся: существующая терапия направлена на замедление и купирование симптомов. Статистика заболеваемости также неутешительная: деменция развивается у 50% людей старше 85 лет.

Своевременный диагноз — ключ к спасению

Чем раньше пациенту поставят диагноз, тем больше у него шансов: он сможет изменить образ жизни, начать медикаментозную терапию и болезнь будет прогрессировать медленнее. Кроме того, многие современные исследования направлены на работу с пациентами на ранних стадиях развития недугов, приводящих к деменции. Отсюда — более высокие шансы принять участие в передовых терапевтических разработках.

Своевременная диагностика также позволяет врачам расставить приоритеты в терапии в соответствии с пожеланиями пациента, самому пациенту — принять обоснованные и осознанные решения относительно своего будущего и имущества, а членам семьи и друзьям — качественно подготовиться к грядущим переменам (постепенному ухудшению когнитивных и социальных способностей близкого).

Но распознать нейродегенеративное состояние заранее нелегко: те же болезни Альцгеймера и Паркинсона могут протекать бессимптомно на протяжении десятилетий. И хотя тесты, которые помогают находить специфические маркеры до первых явных признаков, существуют, большинство диагнозов ставится уже после появления симптомов.

Первые признаки деменции

Мы привыкли ассоциировать деменцию, вне зависимости от ее первопричины, с потерей памяти. Однако в действительности существуют и другие сигналы, указывающие на прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

Проблемы с концентрацией и невнимательность

На ранних стадиях деменции пациенты становятся невнимательными, хуже запоминают и следуют инструкциям. Типичный пример: прийти в магазин за молоком и яйцами, а вернуться только с молоком. Или пойти в другую комнату за очками и остановиться в дверях с мыслью "а зачем я сюда пришел": такое иногда случается с каждым, но если эпизоды участились — это повод задуматься, особенно в пожилом возрасте.

Как рассказывают врачи, такие приступы — нехорошие звоночки, которые могут указывать на прогрессирующее слабоумие (в медицине это синоним деменции) в пожилом возрасте. Трудности в следовании инструкциям — еще один повод для беспокойства. При деменции тяжело готовить по рецепту, соблюдать правила знакомой настольной игры или производить элементарные математические вычисления.

Перепады настроения

Близкие людей с деменцией нередко отмечают изменения в характере и предпочтениях человека. На фоне прогрессирующего слабоумия обычно веселые и жизнерадостные личности могут стать угрюмыми и замкнутыми, а страстные поклонники определенного хобби — потерять к нему всякий интерес.

Дело в том, что нейродегенеративные заболевания, помимо нарушений в работе краткосрочной памяти, приводят к депрессии и тревожности. Отсюда и типичные для таких расстройств паттерны: никакого удовольствия от любимых занятий, апатия и раздражительность.

Потеря чувства направления

Еще один признак прогрессирующей деменции — человек легко может заблудиться даже в знакомых местах. Нередки случаи, когда пациенты с болезнью Альцгеймера попросту уходят из дома и теряются. Американское исследование 2020 года, в котором приняли участие 95 респондентов в возрасте от 50 до 90 лет, показало, что люди, которые плохо справляются с компьютерными тестами на ориентирование, находятся в зоне риска: вероятность развития деменции у таких пациентов в три раза выше.

Неспособность следить за временем

На первых порах это не сильно заметно: человек чаще обычного уточняет, какой сегодня день недели, переспрашивает дату значимого события, например дня рождения родственника, или путает время встречи. Постепенно все становится хуже: люди могут с уверенностью заявить, что наступило лето, хотя на улице лежит снег, или сказать, что сейчас 1962 год, хотя за окном 2025-й.

Плохой сон

Как показало европейское исследование 2021 года, в котором приняли участие около 8 тыс. британцев, у людей, которые в возрасте 50–60 лет спят по 6 часов и меньше, риск развития деменции на 30% выше по сравнению с теми, кто спит 7 часов и больше.

И хотя ученые до сих пор не уверены, является ли недосып причиной или следствием слабоумия, игнорировать этот фактор как один из потенциальных маркеров нейродегенеративных недугов нельзя.

Недальновидные решения

Пациенты с деменцией постепенно перестают мыслить логически. Поначалу это кажется незначительным: человек может, например, надеть свитер и джинсы в жару. Со временем милые чудачества перерастают в угрожающие, люди даже могут игнорировать состояния, требующие госпитализации, и не вызывать врача.

Еще пациенты с деменцией начинают принимать рискованные финансовые решения, хотя раньше были бережливыми и экономными. Это могут быть импульсивные дорогостоящие покупки, игнорирование обязательных платежей или внезапные приступы щедрости по отношению к незнакомцам. Потому люди со слабоумием чаще других становятся жертвами мошенников: бывают случаи, когда они пытаются переписать недвижимость на обманщиков или перевести им все свои сбережения.

Нарушения визуального восприятия

Глаза и мозг тесно связаны: как минимум сетчатка состоит из той же ткани и напрямую соединена с полушариями через зрительный нерв. Поэтому, когда мозг разрушается на фоне, например, болезни Альцгеймера, страдает и зрение человека. Пациенты могут испытывать трудности с восприятием глубины, цветов и оценкой расстояния до того или иного предмета, а также с наблюдением за движущимися объектами.

Может возникать и так называемый синдром Бенсона, при котором человек теряет способность к визуальному осмыслению окружающего мира, несмотря на то что с его глазами все в порядке. Например, смотреть на предмет в упор и не замечать.

Потеря обоняния

Нередко на фоне болезни Альцгеймера и деменции пациенты начинают хуже чувствовать запахи. Люди перестают замечать, что в холодильнике что-то испортилось или что пришло время принять душ. Связь между нарушениями обоняния и нейродегенеративным недугом подтверждают многие исследования.

Нарушения памяти

Самый верный и самый распространенный признак деменции — нарушения в краткосрочной (а позже и долгосрочной) памяти. Однако забывчивость не всегда свидетельствует о прогрессирующем слабоумии или болезни. Часть нейронов со временем действительно отмирает, это нормальный процесс, который не приводит к серьезным функциональным нарушениям. Деменция же — неестественная часть старения, состояние развивается на фоне значительных разрушений мозговых тканей.

Чтобы точно понимать природу изменений в памяти, необходима консультация врача. Поход к специалисту нельзя откладывать: при первых подозрениях запишитесь на прием. В идеале за неделю до встречи тщательно следить за симптомами и записывать все тревожащие в себе или в близком изменения для лучшего анамнеза. Это повысит шансы на корректный и быстрый диагноз.

Мария Богрянова