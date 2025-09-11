Он принимает решения о миграции, взаимной миграции или масштабировании микросервисов, учитывает изменяющиеся характеристики поступающего трафика приложений и распознает трафик на основе нейросетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) разработали алгоритм на основе технологии Distributed Disaggregated Fog, обеспечивающей связь в местах без традиционной инфраструктуры. Разработка победила в конкурсе инновационных проектов 2025 года Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в номинации "Цифровые технологии и искусственный интеллект", сообщила пресс-служба СПбГУТ.

"Научно-исследовательский проект ученых СПбГУТ <...> признан лучшим и единственным победителем в номинации "Цифровые технологии и искусственный интеллект". <...> Проект посвящен созданию архитектуры связи нового поколения на основе перспективной технологии DD-FOG (Distributed Disaggregated Fog). Такие сети способны обеспечить надежную и эффективную связь даже там, где полностью или частично отсутствует традиционная инфраструктура, в том числе на территориях со сложным ландшафтом" - говорится в сообщении.

Разработанный алгоритм принимает решения о миграции, взаимной миграции или масштабировании микросервисов, учитывает изменяющиеся характеристики поступающего трафика приложений и распознает трафик на основе нейросетей. Учитывая особенности этих процессов, алгоритм распределяет нагрузку системы связи, поддерживая ее работоспособность.

Авторы проекта - кандидат технических наук, доцент, исполняющий обязанности декана факультета инфокоммуникационных сетей и систем СПбГУТ Василий Елагин и старший преподаватель кафедры инфокоммуникационных систем СПбГУТ Илья Тарабанов. За победу в конкурсе авторы разработки получат премию правительства Санкт-Петербурга в размере 300 тыс. рублей.

DD-FOG - это технология распределенной архитектуры периферийных вычислений. В ней вычисления физически разделяются, осуществляясь на разных устройствах, а не концентрируются в одном месте. Это позволяет разгружать облачные сервисы и повышать их производительность, распределяя вычислительные мощности среди конечных устройств.