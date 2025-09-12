В СевГУ разработали технологию для расширения методов переработки пластика

Разработка основана на добавлении специальных наночастиц в переработанный полиэтилен

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Новый способ улучшения свойств вторичного полиэтилена разработали в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Технология позволит увеличить долю переработки пластиковых отходов и расширить их использование в хозяйственном обороте, сообщил ТАСС директор центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ Владимир Гавриш на конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров - 2025".

Разработка основана на добавлении специальных наночастиц в переработанный полиэтилен, объясняет ученый. Это позволяет частично вернуть утраченные при переработке механические свойства и приблизить характеристики вторичного материала к первичному. Благодаря этому переработанный пластик можно будет использовать не только в изделиях низкой прочности, но и в более ответственных конструкциях для промышленности.

"Фактически у нас порядка 7% вторичного полиэтилена используется в различных изделиях, но проблема в том, что при переработке теряются механические свойства. Мы улучшаем вторичный полиэтилен и, соответственно, больше включаем переработку вторичных отходов в хозяйственный оборот. Вторичный полиэтилен всегда проигрывает первичному по прочности. Если взять пластиковую бутылку и переработать ее, то из вторичного полиэтилена невозможно получить такую же бутылку - по толщине, по характеристикам и так далее", - рассказал он.

По словам Гавриша, это открывает новые возможности для промышленных предприятий. Разработка СевГУ позволит приблизить характеристики вторичного материала к первичному и сделает его более надежным для массового производства изделий.