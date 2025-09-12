Прогнозируются геомагнитные бури длительностью до шести суток

В ближайшие два дня также возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Геомагнитные возмущения, вызванные воздействием на Землю крупной корональной дыры на Солнце, могут начаться в ночь с 13 на 14 сентября и продлиться до шести суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", - говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что характерные значения геомагнитных индексов от корональных дыр большого размера обычно лежат в диапазоне Kp от 4 до 7, что соответствует бурям 1-3 уровней. "Более сильные бури (высших 4 и 5 уровней), как считается, корональными дырами сформированы быть не могут", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов.